POL-HH: 190424-1. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Hamburg-Hamm

Unfallzeit: 23.04.2019, 13:50 Uhr Unfallort: Hamburg-Hamm, Luisenweg

Bei einem Schulwegunfall ist gestern Nachmittag ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd hat die Ermittlungen übernommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr die 11-Jährige verbotswidrig mit ihrem Fahrrad den Gehweg des Luisenwegs in Richtung Hammer Landstraße. Ein 51-Jähriger fuhr in diesem Moment mit seinem VW T4 aus einer Grundstücksausfahrt und übersah offenbar das von links kommende Mädchen. Die 11-Jährige wurde frontal vom Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Durch den Sturz erlitt das Mädchen leichte Verletzungen. Ein Transport in ein Krankenhaus war nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort nicht erforderlich.

Am VW entstand ein geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

Schö.

