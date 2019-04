Polizei Hamburg

POL-HH: 190409-2. Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl durch falschen Wasserwerker

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.04.2019, 10:40 Uhr Tatort: Hamburg-Hamm, Caspar-Voght-Straße

Gestern Vormittag kam es in Hamburg-Hamm zu einem räuberischen Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gestern Vormittag suchte der Täter eine 73-jährige Frau zu Hause auf und gab sich ihr gegenüber zunächst als Wasserwerker aus. Danach erklärte er, dass eine neue Satellitenanlage am Haus angebracht werde. Unter dem Vorwand, sich Notizen machen zu wollen, setzte der Mann sich auf das Sofa der Geschädigten, wo er ihr dort liegendes Portemonnaie an sich nahm und in seine Tasche steckte. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl und stellte den Täter zur Rede, woraufhin dieser umgehend die Wohnung verlassen wollte. Als die Frau den Mann aufhalten wollte, stürzten beide zu Boden und der Täter konnte flüchten. Die 73-jährige blieb unverletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

o männlich o vermutlich Deutscher o etwa 30 Jahre alt o schlank o kurze braune Haare o gepflegte Erscheinung

Die Ermittlungen werden bei der Fachdienststelle für Trickdiebstahl (LKA 433) geführt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Ka.

