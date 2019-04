Polizei Hamburg

POL-HH: 190404-5. Schwerpunkteinsatz der "Task-Force" zur Drogenbekämpfung

Hamburg (ots)

Zeit: 03.04.2019, 05:30 Uhr - 04.04.2019, 03:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Im Zuge eines erneuten Einsatzes der "Task Force" zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben insgesamt Polizeibeamte 121 Personen überprüft und 47 Aufenthaltsverbote erteilt. Drei Personen wurden dem Haftrichter zugeführt.

Im Bereich des Polizeikommissariats 11 wurde ein 58-jähriger Deutscher bei einem mutmaßlichen Betäubungsmittel-Handel beobachtet und anschließend vorläufig festgenommen. Die mutmaßliche Käuferin (33) wurde ebenfalls vorläufig festgenommen und ein Verfahren gegen sie eingeleitet. Der 58-Jährige führte 22 Briefchen Heroin und ca. 50 Euro mutmaßliches Dealgeld mit sich, welches sichergestellt wurde. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte weiterhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Dealers in Hamburg Harburg, bei dessen Vollstreckung die Beamten weitere 40 Gramm Heroin sicherstellten. Der Beschuldigte wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter zugeführt.

Im Bereich Harburg nahmen die Beamten einen bislang noch nicht identifizierten Mann vorläufig fest, der auf offener Straße offenbar Betäubungsmittel verkaufte. Während der Beschuldigte bei seiner Festnahme Widerstand leistete, konnte die mutmaßliche Erwerberin flüchten. Der Beschuldigte führte ca. 170 Euro vermeintliches Dealgeld mit sich, welches sichergestellt wurde. Er wies sich mit einem totalgefälschten Ausweisdokument aus, so dass gegen ihn auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt wird. Bei seiner Festnahme spuckte der Unbekannte zudem ein Heroinsteinchen aus. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bei seiner Festnahme Betäubungsmittel verschluckt haben könnte, wurde er zwecks intensivmedizinischer Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nachdem eine gesundheitliche Gefahr für den Festgenommenen ausgeschlossen worden war, wurde er einem Haftrichter zugeführt.

Im Bereich des Sternschanzenparks konnte ein 18-Jähriger aus Guinea-Bissau festgenommen und später einem Haftrichter zugeführt werden, nachdem er einer Drogenkonsumentin drei Beutel Marihuana verkauft hatte. Bei dem 18-Jährigen wurden 55 Euro sichergestellt.

Die Diensthunde "Buk" und "Balu" wurden in St. Pauli im Umfeld der Balduintreppe zur Absuche nach Betäubungsmittel-Depots eingesetzt. Hier spürten sie insgesamt sechs Depots mit insgesamt 145 Griptütchen Marihuana sowie einer Träne Kokain auf. Diensthund "Balu" wurde zudem an einer vor einem Lokal abgestellten Couch in der St. Pauli Hafenstraße fündig. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin weitere 120 Gripbeutel mit Marihuana.

In sämtlichen Fällen übernehmen die Ermittler des Drogendezernats (LKA 68) die weiteren Ermittlungen.

