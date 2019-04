Polizei Hamburg

POL-HH: 190403-1. Ergebnisse der gestrigen Großkontrolle "Manipulation des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs"

Hamburg (ots)

Zeit: 02.04.2019, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ort: Hamburg-Altenwerder, Gelände Zollamt, BAB 1, Rastplatz Stillhorn-Ost und Stillhorn-West

Die Verkehrsdirektion der Polizei Hamburg führte gestern einen Schwerpunkteinsatz "Manipulation des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs" durch. Unterstützt wurden die Beamten durch spezialisierte Polizeibeamte aus 13 Bundesländern, der National Police aus Dänemark sowie Mitarbeitern des Bundesamts für Güterverkehr aus Köln, der Behörde für Wirtschaft Verkehr und Innovation, des Amtes für Arbeitsschutz sowie Sachverständigen der DEKRA.

Während der Kontrollzeit wurden 131 Fahrzeuge und 135 Personen überprüft. 24 Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Insgesamt wurden folgende Verstöße festgestellt:

- 9 x Manipulationen am Kontrollgerät - 2 x Urkundenfälschung - 4 x Geschwindigkeitsüberschreitung - 11 x mangelnde Ladungssicherung - 2 x Überladung - 34 x Nichteinhaltung von Sozialvorschriften - 24 x Verstöße digitales Kontrollgerät (Zuständigkeit BAG) - 24 x Mängelmeldung infolge von technischen Mängeln oder Nichtmitführen von erforderlichen Papieren

Im Besonderen kam es zu nachstehenden Sachverhalten:

An der Kontrollstelle in Waltershof wurden ein polnischer Sattelzug sowie der ukrainische Fahrer kontrolliert. Da in dem Fahrzeug ein falscher Impulsgeber (Kitas) verbaut worden war, wurde das Fahrzeug in eine Werkstatt zur genaueren Überprüfung gefahren, wo sich der Verdacht bestätigte. Es wurde eine Ordungswidrigkeitenanzeige gefertigt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro erhoben.

Während der Volvo in der Werkstatt kontrolliert wurde, wurden die Beamten durch Mitarbeiter auf einen russischen Sattelschlepper aufmerksam gemacht, welcher sich dort für eine Reparatur befand. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass das digitale Kontrollgerät mittels Magnetmanipulation verändert worden war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ebenfalls manipuliert war ein analoges Kontrollgerät einer Sattelzugmaschine aus Polen, indem die gefahrenen Kilometer zurückgestellt worden waren. Das Fahrzeug wurde ebenfalls genauer in einer Werkstatt begutachtet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Fahrer eines türkischen Lkw fuhr mit insgesamt drei Fahrerkarten. Neben seiner eigenen benutzte er die seines Vaters und seines Onkels. Wegen der Manipulation von technischen Aufzeichnungen wurde auch hier ein Strafverfahren eingeleitet und die nicht auf ihn ausgestellten Fahrerkarten sichergestellt.

Zudem wurden zwei Ad-blue-Manipulationen festgestellt. Beide Sattelzugmaschinen wurden in Fachwerkstätten begleitet. Es wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung von 1.075 Euro erhoben.

Durch Manipulationen am Impulsgerät war ein litauischer Sattelschlepper in der Lage, drei bis vier km/h schneller zu fahren. Eine Sicherheitsleistung von 700 Euro wurde in diesem Fall erhoben.

An zwei deutschen Sattelzugmaschinen wurden gefälschte HU-Plaketten festgestellt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und die Kennzeichen sichergestellt.

Eine irische Sattelzugmaschine hatte eine unzulässige Klappenauspuffanlage verbaut, wodurch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war.

Insgesamt waren 114 Polizeibeamte eingesetzt.

Die Polizei Hamburg wird auch in Zukunft zielgerichtete Kontrollen des Personen- und Güterverkehrs durchführen, da dieser in besonderem Maße speziellen Vorschriften unterliegt und eine Missachtung dieser zu folgenschweren Verkehrsunfällen führen kann.

