POL-HH: 190402-2. Aufklärung einer Einbruchsserie mit Schwerpunkt in Hamburg-Billstedt

Tatzeitraum: 22.11.2018 - 07.02.2019 Tatorte: Hamburg-Billstedt und Hamburg-Wilhelmsburg

Ermittler eines Einbruchsdezernats (LKA 162) haben eine Serie von Einbrüchen mit Schwerpunkt in Hamburg-Billstedt aufgeklärt. Tatverdächtig ist ein jugendlicher Intensivtäter.

Der zur Tatzeit 17-jährige Ägypter geriet Ende letzen Jahres in den Fokus der Ermittler, weil er bei einer polizeilichen Überprüfung versuchte, sich unbemerkt eines Nothammers und seiner Handschuhe zu entledigen. Mutmaßliches Stehlgut führte er nicht bei sich, auch sonst ergaben sich zunächst keine Hinweise auf eine von ihm begangene Straftat. Erst einige Zeit später wurde bekannt, dass es zu einem Wohnungseinbruch gekommen war.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte der sichergestellte Nothammer durch kriminaltechnische Untersuchungen als Tatwerkzeug für diesen Einbruch identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer des 17-Jährigen in einer Jugendeinrichtung.

Bei der Anfang März erfolgten Durchsuchung fanden die Ermittler Diebesgut, welches aus einem Einbruch in eine Kita stammte. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass der 17-Jährige im Zimmer eines weiteren Bewohners ebenfalls mutmaßliches Diebesgut aufbewahrte. Als die Ermittler auch dieses Zimmer durchsuchten, fanden sie tatsächlich weiteres Diebesgut aus einem anderen Einbruch.

Aufgrund der weiteren Ermittlungen und kriminaltechnischen Untersuchungen gehen die Ermittler davon aus, dass der Beschuldigte für insgesamt elf Einbrüche verantwortlich ist. In vier Fällen handelte es sich um Wohnungseinbrüche, in den anderen Fällen um Einbrüche in Kirchengemeinden, Kitas, eine Kneipe und ein Autohaus.

Der 17-Jährige war nach einem Einbruch in eine Kita in Wilhelmsburg Anfang Februar bereits vorläufig festgenommen und einem Haftrichter zugeführt worden. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

