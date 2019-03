Polizei Hamburg

POL-HH: 190303-1. Überfallserie in Hamburg-Langenhorn aufgeklärt - eine Festnahme

Hamburg (ots)

Zeit: 11.02. - 28.02.2019 Orte: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee und Tangstedter Landstraße

Die Polizei Hamburg hat am 28.02.2019 einen 18-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in Hamburg-Langenhorn zusammen mit einem Mittäter einen Imbiss und in zwei Fällen jeweils ein Hotel überfallen und Bargeld geraubt zu haben (siehe dazu PM 190211-1, 190213-1 und 190228-1).

Umfangreiche Ermittlungen führten zur Identifizierung des 18-jährigen deutschen Intensivtäters. Über die Staatsanwaltschaft Hamburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes in Hamburg-Langenhorn erwirkt, der noch am vergangenen Donnerstagabend vollstreckt wurde. Die Fahnder trafen den 18-Jährigen in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicher. Daneben fanden sie weitere Gegenstände, die mutmaßlich aus weiteren Straftaten stammen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der 18-Jährige wurde nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter zugeführt. Haftbefehl wurde erlassen.

