POL-HH: 181130-5. Zwei Zuführungen nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Hamburg (ots) - Tatzeiten: 29.11.2018, 14:00 Uhr / 29.11.2018, 14:50 Uhr Tatorte: Hamburg-Altstadt, Mönckebergstraße / Hamburg-Ottensen, Ottenser Hauptstraße

Beamte des Polizeikommissariats 14 und 21 haben gestern Nachmittag jeweils einen 36-jährigen Rumänen und einen 20-jährigen Ägypter vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, unter anderem Parfümflaschen gestohlen zu haben. Die Männer wurden einem Haftrichter zugeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 36-jähriger Rumäne diverse Parfümflaschen aus der Auslage der Parfümerieabteilung eines Kaufhauses und steckte sie sowohl in seine Jackentasche, als auch in seine mitgeführte Umhängetasche. Der Tatverdächtige wurde vom Sicherheitsmitarbeiter am Ausgang angesprochen und ins Büro der Ladendetektive gebeten. Die alarmierten Polizeibeamten vom Polizeikommissariat 14 nahmen den Mann, der Parfüm im Wert von ca. 542 EUR bei sich hatte, vorläufig fest. Das Landeskriminalamt (LKA116) übernahm die weitere Sachbearbeitung.

In Hamburg-Ottensen wurde ein 20-jähriger Ägypter vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er zwei Parfümflaschen entwendete. Während beide auf die Beamten des Polizeikommissariats 21 warteten, wurde der Detektiv vom Tatverdächtigen beleidigt. Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 20-Jährige auch noch in einem weiteren Geschäft eine Jeanshose gestohlen hatte. Weiterhin führte er ein Taschenmesser und ein Seitenschneider mit sich. Hier übernahm das Landeskriminalamt (LKA 124) die weitere Sachbearbeitung.

In beiden Fällen wurden die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem UG Hamburg zugeführt.

Ri.

