POL-HH: 181119-1. Schwerpunkteinsatz der Polizeikommissariate 25 und 26 - eine vorläufige Festnahme nach Kfz-Diebstahl

Hamburg (ots) - Zeiten: 17.11.2018 bis 19.11.2018 Orte: Hamburg-Rissen, Hamburg-Nienstedten, Hamburg-Othmarschen

Beamte des Polizeikommissariate 26 nahmen am frühen Montagmorgen einen 45-jährigen Deutschen fest, der sich mit einem gestohlenen Pkw im Straßenverkehr bewegte. Der Mann, gegen den auch drei Haftbefehle vorlagen, wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Die Polizeikommissariate 25 und 26 führten am Wochenende in mehreren Stadtteilen einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung des Haus- und Wohnungseinbruchdiebstahls sowie des Kfz-Diebstahls in der Region Altona durch.

Die Besatzung des Funkstreifenwagens Peter 26/81 wurde heute gegen 02:45 Uhr im Bereich Elbchaussee/Schenefelder Landstraße auf einen Hyundai aufmerksam, der sich unsicher im Straßenverkehr bewegte. Eine Abfrage ergab, dass der Pkw bereits am 08.11.2018 als gestohlen gemeldet wurde. Der Pkw wurde weiterhin verfolgt und weitere Polizeikräfte zur Unterstützung angefordert.

Nachdem der Fahrer versuchte, im Bereich Bullnwisch den Hyundai abrupt zu wenden, fuhr er sich mit dem Heck im Straßengraben fest. Der Pkw wurde von den Beamten angehalten und der Fahrer, ein 45-jähriger Deutscher, vorläufig festgenommen. Er wurde anschließend zum Polizeikommissariat 26 transportiert.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen den 45-Jährigen bereits drei Haftbefehle vorlagen. Der Hyundai wurde Anfang November gestohlen, nachdem zunächst die Fahrzeugschlüssel der Besitzerin aus ihrem Spind in einem Golfclub in Schwarzenbek entwendet wurden. Zu dem Golfclub hatte sich der Tatverdächtige offenbar mit einem ebenfalls gestohlenen Fahrzeug begeben, das am Golfclub zurück gelassen wurde.

Die Ermittler des LKA 122 übernahmen die weitere Sachbearbeitung. Der Hyundai wurde sichergestellt und zum Verwahrplatz der Polizei gebracht. Der 45-Jährige wurde der Untersuchungshaftanstalt Hamburg überstellt.

