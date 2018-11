POL-HH: 181113-6. Fototermin der in der letzten Woche sichergestellten Kokainpakete - Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots) - Zeit: 14.11.2018, 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr Ort: Polizeipräsidium, Hamburg-Winterhude, Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg, Großer Sitzungssaal des Polizeipräsidiums

Morgen Vormittag haben Journalisten die Möglichkeit, die in der 45. Kalenderwoche sichergestellten Kokainpakete (siehe hierzu Kale181108-4. und 181109-1.) zu fotografieren.

Nachdem die Spurensicherungsmaßnahmen an den Paketen abgeschlossen sind, werden diese am Mittwoch im großen Sitzungssaal des Polizeipräsidiums in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr für einen Fototermin bereitgestellt.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.



