POL-HH: 180430-3 Tataufklärung nach Sexualdelikt in Hamburg-St.Georg

Hamburg (ots) - Tatzeit: 25.04.2018, 18:45 - 20:45 Uhr Tatort: Hamburg-St.Georg, Alexanderstraße

Ermittler des Fachkommissariates für Sexualdelikte (LKA 42) haben am 28.04.2018 einen 57-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, am 25.04.2018 eine 44-jährige Frau in Hamburg-St.Georg vergewaltigt zu haben.

Der Mann hatte zunächst mit der 44-Jährigen, die der Straßenprostitution im Bereich des Steindamms in St.Georg nachgeht, sexuelle Handlungen vereinbart. Hierfür gingen beide in ein im Rohbau befindliches Gebäude in der Alexanderstraße. Nach zunächst einvernehmlichen Handlungen nahm der Tatverdächtige im weiteren Verlauf sexuelle Handlungen an der Frau gegen ihren Willen vor. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige.

Umfangreiche Ermittlungen, insbesondere kriminaltechnische Untersuchungen und Auswertungen gesicherter Spuren führten schließlich zur Identifizierung des 57-Jährigen, der am vergangenen Samstag festgenommen wurde.

Der Mann wurde einem Haftrichter zugeführt, der einen Unterbringungsbeschluss erließ.

Die Ermittlungen dauern an.

Wun.

