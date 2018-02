POL-HH: 180228-1. Versuchte Bestechung mit Bonbon und Bargeld in Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 28.02.2018, 00:23 Uhr Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Max-Brauer-Allee

Ein 45-jähriger Autofahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, hat heute in den frühen Morgenstunden zunächst versucht, die aufnehmenden Polizeibeamten mit einem Bonbon und anschließend mit Bargeld zu bestechen. Die weiteren Ermittlungen führt das Dezernat für Interne Ermittlungen (DIE).

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise, überhöhter Geschwindigkeit und zwei Rotlichtverstößen wurde der Fahrer eines Lkw Daimler von Beamten des Polizeikommissariats 21 angehalten und sollte überprüft werden.

Während der Überprüfung bot der Fahrer, ein 45-jähriger Deutscher, nach eigenen Angaben mit dem Ziel der Bestechung einem der Beamten zunächst einen Bonbon an. Zudem griff er in seine Hosentasche, holte einen zehn Euroschein hervor und steckte diesen in die obere Tasche der Lederjacke des aufnehmenden Beamten.

Dem Tatverdächtigen wurde mitgeteilt, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen versuchter Bestechung eingeleitet wird. Im weiteren Verlauf der Kontrolle verlief ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest positiv.

Der 45-Jährige wurde hierauf zum Polizeikommissariat 21 transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes und die 10 Euro wurden sichergestellt.

Uh.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Heike Uhde

Telefon: 040-4286 56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg.de

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell