POL-HH: 180225-6. Eine Zuführung nach Auffinden einer Hanfplantage in Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots) - Zeit: 24.02.2018, 13:35 Uhr Ort: Hamburg-Eppendorf, Lenhartzstraße

Beamte des Polizeikommissariats 23 nahmen Samstagmittag einen 34-jährigen Deutschen vorläufig fest, der in seiner Wohnung eine Hanfplantage betrieb. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Ermittlungen.

Der Hauptmieter einer Wohnung in der Lenhartzstraße hatte diese an zwei Männer untervermietet, die jeweils ein Zimmer in der Wohnung bewohnten.

Aufgrund einer erhöhten Stromrechnung suchte der Hauptmieter nun die Wohnung auf, um seine Untermieter zur Rede zu stellen.

In der Wohnung traf der Zeuge lediglich einen der Untermieter an, welcher auf den Vorwurf der Stromrechnung keine Angaben machen konnte.

Beim Betreten des vom 34-Jährigen bewohnten Zimmers entdeckte er die Ursache der zu hohen Rechnung: ein Cannabisaufzuchtzelt mit entsprechendem Zubehör.

Der Zeuge verständigte das Polizeikommissariat 23. Die eingesetzten Beamten stellten in dem Zimmer 40 Hanfplanzen sowie weiteres, bereits verpacktes Betäubungsmittel sicher.

Noch während des Einsatzes kehrte der 34-Jährige zu seiner Wohnung zurück und wurde vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte dem Haftrichter zugeführt.

