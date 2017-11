POL-HH: 171117-2. Eine schwer verletzte Person nach Verkehrsunfall auf der BAB 25

Hamburg (ots) - Unfallzeit: 16.11.2017, 14:46 Uhr Unfallort: Bundesautobahn 25 Rtg. Osten, zwischen AS Bergedorf und AS Curslack

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der BAB 25 wurde ein 48-jähriger Mann schwer verletzt. Der Verkehrsunfalldienst Süd hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Ein 21-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Opel Astra den linken Fahrstreifen der BAB 25 in Richtung Osten. In Höhe des Kilometers 10,3 wechselte der Fahrer mit seinem Pkw den Fahrstreifen nach rechts und übersah dabei einen verkehrsbedingt im rechten Fahrstreifen stehenden Lkw DAF. Der Pkw Opel fuhr auf den Lkw auf und geriet dabei unter den Auflieger, sodass der 21-jährige Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt wurde.

Die eingesetzte Feuerwehr musste den Fahrer des Opel aus dem Pkw mit hydraulischem Rettungsgerät befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 21-Jährige mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte besteht keine Lebensgefahr.

Der Verkehrsunfalldienst Süd übernahm vor Ort die Sachbearbeitung.

Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und der späteren Aufräumarbeiten wurde die BAB 25 in Höhe AS Bergedorf von 15:34 Uhr bis 17:52 Uhr voll gesperrt. Es kam durch die Sperrung zu Verkehrsbehinderungen.

Schö.

