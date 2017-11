POL-HH: 171116-3. Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem schweren Raub in Hamburg-St.Georg

Hamburg (ots) - Tatzeit: 14.08.2017, 23:30 Uhr Tatort: Hamburg-St. Georg, Hauptbahnhof

Die Hamburger Polizei fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der im vergangenen August versucht hat, gemeinsam mit einem bereits ermittelten Komplizen (28) einen 40-Jährigen auszurauben. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt LKA 154 geführt.

Der 40-jährige Geschädigte befand sich in Begleitung seiner Partnerin an einem Taxi-Stand am Hauptbahnhof in Höhe des Ausgangs Glockengießerwall.

Dort wurde er von zwei männlichen Personen angesprochen. Einer der Männer stellte dem Geschädigten mehrere Fragen, während der andere versuchte, das Portemonnaie sowie das Mobiltelefon aus der Hose des Geschädigten zu entwenden. Der 40-Jährige bemerkte das Vorhaben des Mannes und schubste den mutmaßlichen Täter zur Seite. Dieser griff nach einer Flasche und zerschlug diese. Unter Vorhalt der kaputten Flasche verlangte der mutmaßliche Täter die Herausgabe der Wertsachen. Der Geschädigte verneinte die Herausgabe der Gegenstände und drohte mit der Polizei.

Die mutmaßlichen Räuber entfernten sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Landeskriminalamt 154 konnte durch umfangreiche Ermittlungen einen der Täter identifizieren. Dieser wollte seinen Mittäter nicht benennen.

Die Ermittler konnten aus einer Überwachungskamera Fotos des zweiten Tatverdächtigen sichern. Die Staatsanwaltschaft Hamburg beantragte daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung beim Amtsgericht Hamburg.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/ 4286-56789 zu melden.

