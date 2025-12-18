Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ellingstedt - Öffentlichkeitsfahndung nach Felina P. - Polizei bittet um Mithilfe

Ellingstedt (ots)

Seit Donnerstagmittag (18.12.2025) wird Felina P., auch "Darla" genannt, aus Ellingstedt vermisst, die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Felina ist 15 Jahre alt, hat blondiertes, mittellanges Haar. Sie hat einen blassen Hautton und ist 1,60m groß. Sie trägt eine schwarze Strickmütze, eine Plüschjacke oder eine rote Arbeitsjacke.

Sämtliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Wir bitten um Mithilfe der Medien und der Bevölkerung. Felina P. benötigt dringende medizinische Behandlung.

Wer Felina P. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nennen kann wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei unter 110 zu melden.

