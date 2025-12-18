POL-FL: Ellingstedt - Öffentlichkeitsfahndung nach Felina P. - Polizei bittet um Mithilfe
Ellingstedt (ots)
Seit Donnerstagmittag (18.12.2025) wird Felina P., auch "Darla" genannt, aus Ellingstedt vermisst, die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Felina ist 15 Jahre alt, hat blondiertes, mittellanges Haar. Sie hat einen blassen Hautton und ist 1,60m groß. Sie trägt eine schwarze Strickmütze, eine Plüschjacke oder eine rote Arbeitsjacke.
Sämtliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Wir bitten um Mithilfe der Medien und der Bevölkerung. Felina P. benötigt dringende medizinische Behandlung.
Wer Felina P. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nennen kann wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei unter 110 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Philipp Renoncourt
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell