Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sörup: 17-Jähriger aus Sörup vermisst

Seit dem frühen Montagmorgen (27.10.25) wird der 17-jährige Jason K. (Rufname Michel) aus Sörup vermisst. Zuletzt wurde er um 07:45 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Sörup gesehen.

Der Vermisste trägt eine jeansblaue Jacke, grüne Outdoorschuhe und mutmaßlich eine blaue Jeans oder eine grüne Jogginghose.

Sämtliche Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person. Daher bitten wir um die Unterstützung der Medien und der Bevölkerung.

Wer Jason gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich über den Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell