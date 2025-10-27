PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sörup: 17-Jähriger aus Sörup vermisst

POL-FL: Sörup: 17-Jähriger aus Sörup vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Sörup (ots)

Seit dem frühen Montagmorgen (27.10.25) wird der 17-jährige Jason K. (Rufname Michel) aus Sörup vermisst. Zuletzt wurde er um 07:45 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Sörup gesehen.

Der Vermisste trägt eine jeansblaue Jacke, grüne Outdoorschuhe und mutmaßlich eine blaue Jeans oder eine grüne Jogginghose.

Sämtliche Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person. Daher bitten wir um die Unterstützung der Medien und der Bevölkerung.

Wer Jason gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich über den Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:18

    POL-FL: Flensburg - Nötigung eines Radfahrers, Zeugen gesucht

    Flensburg (ots) - Am vergangenen Mittwoch, den 15.10.2025, sei ein Radfahrer gegen 07:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße und Friedrich-Ebert-Straße in Flensburg durch einen Autofahrer genötigt worden. Der Radfahrer habe auf dem Fahrradweg in Richtung "Exe" fahren wollen, sei aber durch den Autofahrer knapp überholt und anschließend ausgebremst worden. Der Konflikt zwischen dem Radfahrer und dem Fahrer eines ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 08:25

    POL-FL: Schleswig - Raub auf Tankstelle, Zeugen gesucht

    Schleswig (ots) - Am späten Montagabend (20.10.2025) kam es an einer Tankstelle im Schleswiger Stadtteil Friedrichsberg zu einem schweren Raub. Der unbekannte Täter bedrohte die Geschädigte mit einem Messer und flüchtete nach der Tat unerkannt. Als die 33jährige Angestellte zum Dienstende, gegen 22:15 Uhr, die Tankstelle verließ, wurde sie von einem männlichen Einzeltäter mit einem Messer bedroht und in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren