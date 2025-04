POL-FL: Oldenswort: 57-jährige Frau aus Oldenswort vermisst

Flensburg (ots) - Am Donnerstagabend (10.04.2025) ereignete sich gegen 18:25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Adelbyer Kirchenweg im Flensburger Stadtteil Jürgensby. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw der Marke Skoda, welche den Adelbyer Kirchenweg in Fahrtrichtung Glücksburger Straße befuhren. An der Einmündung zum Trögelsbyer Weg fuhr der Linienbus auf den davor befindlichen ...

mehr