POL-FL: Olderup - Vermisster 66-jähriger Rentner, Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Husum (ots) - Am Mittwoch (31.09.22) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr versuchten unbekannte Täter aus der katholischen Kirche in der Woldsenstraße in Husum einen Spendentresor zu entwenden. Der oder die Täter versuchten, den fest verankerten Tresor aus der Wand zu hebeln. Dieser Versuch scheiterte. Möglicherweise wurden die Täter gestört und ließen ...

mehr