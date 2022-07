POL-FL: Husum: 82-jähriger Mann vermisst - Bitte um Rundfunkdurchsage

Flensburg (ots) - Dienstagmittag (05.07.22), gegen 11:40 Uhr, kam es im Peter- Christian- Hansen- Weg in Flensburg zu einem Raubüberfall zum Nachteil einer 88- jährigen Bewohnerin. In dem Mehrfamilienhaus gab es einen Aushang mit dem Hinweis an die Bewohner, dass eine Überprüfung der Rauchmelder stattfinden solle. Die 88- jährige kam nach dem Einkaufen zurück nach Hause und mit ihr erreichte zeitgleich ein ihr ...

mehr