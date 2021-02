Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Handewitt: Unfallflucht am Ortseingang

Handewitt (ots)

Am Sonnabend (06.02.21) in der Zeit von 09:00 - 14:30 Uhr ereignete sich im Kirchberg in Handewitt ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Vermutlich handelt es sich um einen roten Pkw.

Der unbekannte Fahrzeugführer ist vermutlich auf der L 96 aus Richtung Hüllerup gekommen und unmittelbar vor dem Ortseingang Handewitt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte das Auto mit dem Ortseingangsschild, einem Hinweisschild aus Holz und einem Baum. Am Unfallort gesicherte Spuren lassen darauf schließen, dass es sich um einen rot lackierten Wagen handeln müsste.

Zeugen des Unfalls und der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Handewitt zu melden (Tel.: 04608/606137-0 oder Mail: handewitt.pst@polizei.landsh.de)

