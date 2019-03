Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - 52-Jährige vermisst

Hinweise erbeten!

Flensburg (ots)

Seit Donnerstagvormittag (21.03.19), 09.30 Uhr, wird eine 52-jährige Flensburgerin vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung.

Bei der Vermissten handelt es sich um Frau Frauke Sieber. Diese war vor ihrem Verschwinden in der Diako in Flensburg zur Behandlung untergebracht. Frau Sieber benötigt dringend ärztliche Hilfe! Die Vermisste ist ca. 172 cm groß, sehr schlank und hat lange graue Haare. Sie trägt ein Kapuzenshirt, eine grau/beige Hose und Sandalen. Frau Sieber könnte mit einem roten Damenfahrrad unterwegs sein und läuft in einer gebückten Haltung.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: wo wurde die Vermisste gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise jeglicher Art werden unter der Rufnummer 0461-4840 oder dem Polizeiruf 110 erbeten. Vielen Dank!

