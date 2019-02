Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Pfefferspray in Bus (Linie 12) versprüht/Wer erkennt den jungen Mann auf dem Foto?

Flensburg (ots)

Am Montagabend (28.05.18), ist ein junger Mann um 18.26 Uhr an der Haltestelle Husumer Straße/Ochsenweg in den Bus Linie 12 in Richtung ZOB eingestiegen. An der Haltestelle am Deutschen Haus hat er dann, am hinteren Ausgang stehend, Reizgas in den Bus gesprüht und diesen dann verlassen. An der nächsten Haltestelle in der Angelburger Straße stiegen dann alle Fahrgäste aufgrund von Reizhusten aus. Der Bus musste ausgetauscht werden. Die Kripo Flensburg hatte bereits gleich nach dem Vorfall die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Das Amtsgericht Flensburg hat nun die Veröffentlichung eines Fotos des bislang unbekannten Täters angeordnet. Wer Angaben zu dem Jugendlichen/jungen Mann auf dem Foto machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

