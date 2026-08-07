Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Exhibitionist auf Fahrrad landet in der Gewahrsamszelle

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (06.08.) hat sich ein Mann auf einer Bank im Wald vor einer Frau entblößt und wurde wenig später im Rahmen der Fahndung durch Polizisten gestellt.

Gegen 15:30 Uhr hatte sich eine 68-jährige Frau über Notruf gemeldet, nachdem sie im Wald nahe der Gierather Straße im Stadtteil Gronau einen Mann gesehen hat, der mit heruntergelassener Hose auf einer Bank vor ihren Augen masturbiert hat. Als sie sich wegdrehte und entfernte, stieg der Mann auf ein schwarzes Fahrrad und fuhr davon.

Die Mitteilerin beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: circa 2 Meter groß, dunkles Oberteil mit weißem Kragen, kurze schwarze Hose, helle Schuhe.

Die Personenbeschreibung sowie die Tathandlung passten zu einem polizeibekannten Beschuldigten, der in den vergangenen Tagen bereits mit gleich gelagerten Taten aufgefallen ist.

Im Rahmen einer Fahndung wurde der Verdächtige rund eine halbe Stunde später im Bereich der Bahnhaltestelle Frankenforst in einem Waldstück von Polizisten angetroffen. Der 36-jährige Bergisch Gladbacher wurde zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurden das Ordnungsamt und eine Notärztin hinzugezogen, um die Notwendigkeit einer sofortigen Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung zu überprüfen. Diese Überprüfung wurde negativ beschieden.

Auf Anordnung eines Richters verbleibt der Beschuldigte vorerst bis zum Ablauf des auf den Tattag folgenden Tages (07.08.) im Polizeigewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Gegen ihn wird nun wegen Belästigung durch exhibitionistische Handlungen gemäß § 183 Strafgesetzbuch in mehreren Fällen ermittelt. (ct)

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