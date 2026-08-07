Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Trickdiebe entwenden Geldbörse in Lebensmittelgeschäft

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (06.08.) wurde eine 73-jährige Bergisch Gladbacherin von einer unbekannten Frau und einem Jungen in einem Lebensmittelgeschäft an der Dellbrücker Straße bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können.

Die 73-Jährige befand sich gegen 13:45 Uhr vor einem Regal, als sie von einer unbekannten Frau und einem Jungen angesprochen wurde. Die Frau gab vor, nach etwas Bestimmten zu suchen und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Währenddessen griff das Kind in den Einkaufswagen der Bergisch Gladbacherin und entwendete die Geldbörse aus ihrer Tasche. Im Anschluss verließen die beiden Tatverdächtigen das Geschäft in unbekannte Richtung.

Als die 73-Jährige ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, fiel der Diebstahl auf. In der Geldbörse befanden sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag sowie mehrere Karten.

Die Frau wird auf Ende 20 bis Ende 30 Jahre geschätzt. Sie ist ungefähr 1,65 m groß, schlank und hat lange schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug sie ein schwarzes T-Shirt, einen hellen Rock mit Leopardenmuster und weiße Schuhe. Der Junge ist circa 8-14 Jahre alt, ebenfalls schlank und hat kurze schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit bunten Symbolen, eine blau-rote Shorts und Badelatschen.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf. Hinweise zu dieser Tat oder den beiden flüchtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

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