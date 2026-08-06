Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer eines E-Scooters

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Bergisch Gladbach (ots)

Vor rund zwei Wochen, am 27.07.2026, gegen 20:15 Uhr, wurde der Polizei ein E-Scooter gemeldet, der seit mehreren Tagen im Talweg am Straßenrand stand. Der E-Scooter des Herstellers Navee war nicht verschlossen und ließ sich einschalten, zeigte jedoch eine schwache Akkuleistung an. Das Display wies leichte Beschädigungen in Form von Kratzern auf. Zudem war das Display bemalt. Ein Versicherungskennzeichen war nicht vorhanden.

Der E-Scooter wurde sichergestellt und bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Das Fahrzeug konnte bislang auch keiner Straftat zugeordnet werden.

Das Kriminalkommissariat 3 sucht nun mit einem Zeugenaufruf nach dem Eigentümer. Dieser wird gebeten, sich persönlich mit Eigentumsnachweis oder telefonisch unter Tel. 02202 205-0 mit dem Kriminalkommissariat 3 in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für sachdienliche Hinweise zum Eigentümer. (ct)

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