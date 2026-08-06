Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad in Bensberg entwendet

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Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (06.08.) meldete ein 25-jähriger Bergisch Gladbacher den Diebstahl seines Motorrades. Er hatte das Zweirad am 29.07. auf dem Gehweg unterhalb eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße abgestellt und per Lenkradschloss verriegelt. Nach seiner Urlaubsabwesenheit stellte er nun den Diebstahl des Fahrzeuges fest.

Bei dem seit Oktober 2020 zugelassenen Motorrad handelt es sich um eine weiße Ducati Panigale mit dem amtlichen Kennzeichen GL-F330 und einem geschätzten Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei schrieb das Fahrzeug zur Fahndung aus und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Motorrades geben können.

Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

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