Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fahrt auf unversichertem E-Scooter unter Alkoholeinfluss hat Konsequenzen

Overath (ots)

Gestern Nachmittag (03.08.), gegen 16:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiwache Overath auf der Olper Straße im Stadtteil Steinenbrück einen E-Scooter beobachtet, der offensichtlich ohne Versicherungskennzeichen geführt wurde.

Die Beamten haben den Fahrer auf seinem Elektrokleinstfahrzeug angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug tatsächlich nicht versichert ist.

Der 34-jährige Overather machte zudem einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab 2 Promille und lag damit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, was eine Verkehrsstraftat darstellt. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die wenig später durch eine Ärztin in den Räumlichkeiten der Polizeiwache durchgeführt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und das Führen von Fahrzeugen wurde ihm vorerst untersagt.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (ct)

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