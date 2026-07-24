Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Erneuter Einbruch in Imbiss

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte sind in einen Imbiss in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone eingebrochen. Bereits vergangene Woche war der Imbiss in der Straße Am Alten Pastorat zum Ziel von Einbrechern geworden.

Gestern Vormittag (23.07.), gegen 10:20 Uhr, rief der Besitzer die Polizei und meldete den Einbruch in seinen Imbiss. Unbekannte hatten ein Rolltor angehoben und gelangten in den Imbiss. Sie stahlen Münzgeld, zwei Mobiltelefone und Lebensmittel.

Der Besitzer gab an, den Imbiss am Vorabend (22.07.) gegen 20:30 Uhr verlassen zu haben. Am nächsten Vormittag bemerkte er den Einbruch. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung.

Bereits in der vergangenen Woche, zwischen dem 16.07., 20:30 Uhr, und dem 17.07., 10:30 Uhr, hatten Einbrecher den Imbiss aufgesucht und dabei einen vierstelligen Betrag und ebenfalls Lebensmittel gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

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