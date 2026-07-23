Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Auto in Moitzfeld gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben in Moitzfeld einen hochwertigen Pkw entwendet.

Gestern Mittag (22.07.), gegen 12:10 Uhr, bemerkte ein Mann den Diebstahl seines Pkw und rief die Polizei. Er hatte das Fahrzeug am Montagabend (20.07.) gegen 18:45 Uhr auf einem Privatparkplatz in der Straße Moitzfeld abgestellt.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hellblauen Hyundai IONIQ 5 N mit dem amtlichen Kennzeichen EU-HC 312E mit einem Wert im hohen fünfstelligen Bereich.

Mittels einer App kann das Fahrzeug unter anderem geortet werden. Der Fahrzeugführer konnte so feststellen, dass sich das Fahrzeug gestern, gegen 12:25 Uhr, im Bereich Kerpen im Rhein-Erft-Kreis befand. Die Polizei im Rhein-Erft Kreis konnte den gestohlenen Pkw jedoch nicht am angegebenen Standort auffinden.

Die Polizei Rhein-Berg nahm eine Strafanzeige wegen Pkw-Diebstahls auf und schrieb den Pkw zur Fahndung aus.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

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