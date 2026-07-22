Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Schockanrufer erneut erfolgreich - Seniorin übergibt Bargeld und Schmuck

Leichlingen (ots)

Gestern Nachmittag (21.07.) ist eine Seniorin auf Betrüger hereingefallen und hat Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert in fünfstelliger Höhe an einen unbekannten Abholer übergeben.

Die Seniorin wurde nach eigenen Angaben gegen 13:30 Uhr erstmals von einer unbekannten Nummer aus dem Ausland angerufen. Die männliche Person am Telefon gab sich als Staatsanwalt aus und erzählte, dass die Tochter der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch sein Leben verloren hätte.

Die geforderte Kaution wollte die Seniorin umgehend aufbringen und begab sich deshalb zu ihrer Bank. Zudem suchte sie noch Schmuck heraus und übergab diesen im Verlauf des Nachmittages zusammen mit dem Bargeld an einen unbekannten Abholer. Der Gesamtwert beläuft sich auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich.

Den Abholer beschrieb die Geschädigte wie folgt: europäisches Aussehen, circa 30 Jahre alt, circa 160 bis 170 cm groß, kurze braune Haare, schlanke Statur, weißes Oberteil.

Der Tatverdächtige entfernte sich nach Angaben der Geschädigten zu Fuß über die Landrat-Trimborn-Straße. Ob er außerhalb ihrer Sichtweite in einen Pkw gestiegen ist, konnte sie nicht sagen.

Als der Dame die Geschichte später doch merkwürdig erschien, alarmierte sie die Polizei, die eine Strafanzeige wegen Betruges aufgenommen hat. Wer Hinweise zu dem beschriebenen Abholer oder anderen Beobachtungen in dieser Sache geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 2205-0 an das Kriminalkommissariat 2.

Immer wieder gelangen Telefonbetrüger an die Ersparnisse und an den Schmuck vor allem älterer Mitmenschen. Seien Sie bei derartigen Anrufen misstrauisch und beenden Sie umgehend das Gespräch. Die Polizei wird sie niemals über einen schweren Verkehrsunfall am Telefon informieren und es wird in Deutschland niemals zu solch einer Forderung einer Kaution kommen.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Schmuck an Unbekannte. Wir bitten auch darum, insbesondere ältere Angehörige vor derartigen Anrufen zu warnen. Im Zweifelsfall, oder wenn Sie auf Betrüger hereingefallen sind, informieren Sie die Polizei. Wenn Sie Beratungsbedarf haben, wenden Sie sich mit Ihren Fragen auch gerne an das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz unter Tel. 02202 205-444. (ct)

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