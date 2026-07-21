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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fahrerin verliert Kontrolle über Auto

POL-RBK: Overath - Fahrerin verliert Kontrolle über Auto
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Overath (ots)

In Overath ist gestern Abend (20.07.) ein Pkw mit drei Insassen verunglückt. Eine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Gegen 20:10 Uhr war eine 22-Jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis mit ihrem Pkw auf der Mucher Straße unterwegs. Mit im Kleinwagen der Marke Opel saßen ihre dreijährige Tochter und eine 23-jährige Frau.

In einer Linkskurve in Fahrtrichtung Overath verlor die 22-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Beim Versuch des Gegensteuerns drehte sich das Fahrzeug zunächst und kam von der Fahrbahn ab. Der Opel landete danach in einem Graben und kippte dabei auf die linke Fahrzeugseite.

Die Fahrerin und ihr Kind blieben unverletzt. Sie wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, ebenso die Beifahrerin, die leicht verletzt wurde.

Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Schaden am Pkw liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Mucher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21:45 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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