Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in das Gebäude der Sekundarschule

Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (20.07.), gegen kurz nach 08:00 Uhr, ist durch den Hausmeister ein Einbruch in das Gebäude der Sekundarschule in der Straße Weyersbusch festgestellt worden.

Nach Angaben des Melders waren am Freitagnachmittag (17.07.) um 15:30 Uhr zuletzt berechtigte Personen in der Schule. In diesem Tatzeitraum wurden die Eingangstüren zur Schule offenbar mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen. Im Inneren wurde ferner die Tür zu einem Klassenraum aufgehebelt.

Ob die Täter bei ihrer Tat etwas gestohlen haben, konnte bislang nicht ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise mehrere hundert Euro.

Es wurde eine Spurensicherung veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch haben, wenden Sie sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

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