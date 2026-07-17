Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mann entblößt sich vor zwei Frauen

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, nachdem am Mittwoch (15.07.) zwei Frauen von einem unbekannten Mann an der Diepeschrather Mühler belästigt worden sind.

Gegen 10:30 Uhr waren zwei Läuferinnen auf einem Waldweg an der Diepeschrather Mühle unterwegs. Dabei bemerkten sie einen unbekannten Mann. Dieser stand auf dem Waldweg und manipulierte an seinem Glied. Die Frauen liefen weiter und riefen danach die Polizei. Der Mann konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Frauen beschreiben den Mann folgendermaßen:

Circa 30 Jahre alt, zwischen 178 und 180 cm groß und schlank. Der Mann trug einen Bart und einen Ohrring im linken Ohr. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Hose in kakigrün.

Das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

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