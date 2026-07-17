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POL-RBK: Bergisch Gladbach - Nach Diebstahl auf Friedhof - Polizei sucht Besitzer zweier Skulpturen

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Nach Diebstahl auf Friedhof - Polizei sucht Besitzer zweier Skulpturen
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Bergisch Gladbach (ots)

Nach einem Diebstahl von mehreren Skulpturen und Statuen aus Metall wird nun nach den jeweiligen Besitzern gesucht. Die Skulpturen wurden zuvor am Montag (13.07.) zwischen 20:00 Uhr und 23:50 Uhr von Friedhofsgräbern des St. Laurentius Friedhofs in Bergisch Gladbach entwendet. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Sollten Sie die Skulpturen auf den Bildern wiedererkennen oder Hinweise zu den Besitzern geben können, wenden Sie sich gerne unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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