Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Fahrerin prallt gegen Mauer und verletzt sich schwer

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Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Mittag (14.07.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Nachtigallenstraße gerufen. Eine Pkw-Fahrerin sei von der Fahrbahn abgekommen und in die Mauer eines Wohnhauses geprallt. Als die eingesetzten Polizisten am Unfallort ankamen, wurde die Fahrerin bereits durch Rettungskräfte behandelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 60-jährige Bergisch Gladbacherin gegen 12:40 Uhr die Ottostraße in Fahrtrichtung Nachtigallenstraße. An der dortigen Einmündung verläuft die Straße in einer Rechtskurve. Laut Zeugenaussagen sei die Pkw-Fahrerin jedoch nicht dem Straßenverlauf gefolgt, sondern sei ohne erkennbaren Grund ungebremst geradeaus über die Straße in die Mauer eines dortigen Wohnhauses gefahren.

Durch den Aufprall zerstörte der Pkw der Marke Toyota Teile der Mauer. Die Bergisch Gladbacherin stieg eigenständig aus ihrem Fahrzeug aus. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde sie schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall insgesamt entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ch)

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