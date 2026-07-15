PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Fahrerin prallt gegen Mauer und verletzt sich schwer

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Fahrerin prallt gegen Mauer und verletzt sich schwer
  • Bild-Infos
  • Download

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Mittag (14.07.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Nachtigallenstraße gerufen. Eine Pkw-Fahrerin sei von der Fahrbahn abgekommen und in die Mauer eines Wohnhauses geprallt. Als die eingesetzten Polizisten am Unfallort ankamen, wurde die Fahrerin bereits durch Rettungskräfte behandelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 60-jährige Bergisch Gladbacherin gegen 12:40 Uhr die Ottostraße in Fahrtrichtung Nachtigallenstraße. An der dortigen Einmündung verläuft die Straße in einer Rechtskurve. Laut Zeugenaussagen sei die Pkw-Fahrerin jedoch nicht dem Straßenverlauf gefolgt, sondern sei ohne erkennbaren Grund ungebremst geradeaus über die Straße in die Mauer eines dortigen Wohnhauses gefahren.

Durch den Aufprall zerstörte der Pkw der Marke Toyota Teile der Mauer. Die Bergisch Gladbacherin stieg eigenständig aus ihrem Fahrzeug aus. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde sie schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall insgesamt entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 09:36

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handwerkerfahrzeug in Katterbach aufgebrochen

    Bergisch Gladbach (ots) - Unbekannte sind gewaltsam in ein Handwerkerfahrzeug eingedrungen. Danach stahlen sie hochwertige Werkzeuge mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Gestern Morgen (14.07.), gegen 06:15 Uhr, wurde die Polizei in die Altenberger-Dom-Straße gerufen. Vor Ort fanden die Beamten ein aufgebrochenes Handwerkerfahrzeug vor. Den ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 09:35

    POL-RBK: Overath - Werkzeug bei Einbruch in Baucontainer entwendet

    Overath (ots) - Gestern Morgen (14.07.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs zu einer Baustelle in der Straße Steinhauser Auel im Stadtteil Vilkerath gerufen worden. Unbekannte hatten in der vorangegangenen Nacht mit einem Stein die Fensterscheibe eines Baucontainers eingeschlagen, der als Büro- und Lagerraum dient. Nach ersten Erkenntnissen muss die Tat zwischen 18:00 Uhr am Vorabend und 07:00 Uhr morgens geschehen ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 10:02

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer kollidiert mit Pkw und wird schwer verletzt

    Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Abend (13.07.), gegen 20:15 Uhr, ist es im Bereich der Kreuzung Buddestraße / Gladbacher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein 45-jähriger Bergisch Gladbach fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Pkw des Herstellers Mercedes-Benz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren