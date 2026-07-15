Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handwerkerfahrzeug in Katterbach aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte sind gewaltsam in ein Handwerkerfahrzeug eingedrungen. Danach stahlen sie hochwertige Werkzeuge mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Gestern Morgen (14.07.), gegen 06:15 Uhr, wurde die Polizei in die Altenberger-Dom-Straße gerufen. Vor Ort fanden die Beamten ein aufgebrochenes Handwerkerfahrzeug vor. Den unbekannten Tätern war das Öffnen des Fahrzeugs durch das Aufbohren der seitlichen Schiebetür gelungen. Danach entwendeten sie hochwertiges Werkzeug mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Der Nutzer des Fahrzeugs gab an, dieses am Vortag (13.07.), gegen 17:00 Uhr, in der Altenberger-Dom-Straße abgestellt zu haben. Am nächsten Morgen, gegen 05:20 Uhr, bemerkte er die Straftat.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell