Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Werkzeug bei Einbruch in Baucontainer entwendet

Overath (ots)

Gestern Morgen (14.07.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs zu einer Baustelle in der Straße Steinhauser Auel im Stadtteil Vilkerath gerufen worden.

Unbekannte hatten in der vorangegangenen Nacht mit einem Stein die Fensterscheibe eines Baucontainers eingeschlagen, der als Büro- und Lagerraum dient.

Nach ersten Erkenntnissen muss die Tat zwischen 18:00 Uhr am Vorabend und 07:00 Uhr morgens geschehen sein. Die Unbekannten entwendeten bei ihrer Tat diverse Werkzeuge, vorrangig der Marke DeWalt, sowie unter anderem eine Schublade, mit der sie möglicherweise ihre Beute abtransportiert haben.

Eine genaue Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Sie dürfte jedoch weit im vierstelligen Bereich liegen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 in Overath. (ct)

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