Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Sicherheitstipps für einen unbeschwerten Urlaub

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Kurz vor Beginn der Sommerferien informiert die Polizei Rhein-Berg mit einer Checkliste zu den Themen Einbruchschutz, sichere Anreise und Verhalten am Urlaubsort. Mit wenigen Vorbereitungen lassen sich viele Risiken vermeiden und die Voraussetzungen für einen unbeschwerten Urlaub schaffen.

Eine gute Urlaubsplanung beginnt bereits vor der Abreise. Neben dem Packen der Koffer gehört es auch dazu, das eigene Zuhause wirksam gegen Einbrecher zu sichern. Fenster und Türen sollten vollständig verschlossen und Haus- und Wohnungsschlüssel keinesfalls in vermeintlichen Geheimverstecken außerhalb des Hauses aufbewahrt werden. Empfehlenswert ist außerdem, Nachbarn und Angehörige über die Dauer der Abwesenheit zu informieren und sie zu bitten, regelmäßig nach dem Haus oder der Wohnung zu sehen. Ein geleerter Briefkasten, bewegte Rollläden oder eine Zeitschaltuhr können dazu beitragen, dass das Zuhause bewohnt wirkt.

Auch beim Umgang mit Sozialen Medien ist Zurückhaltung ratsam. Hinweise auf die Abwesenheit ("Ab Montag für 2 Wochen am Meer") oder während des Urlaubs veröffentlichte Fotos oder Videos können Aufschluss darüber geben, dass das Zuhause derzeit unbewohnt ist.

Vor Fahrtantritt empfiehlt sich ein kurzer Fahrzeugcheck. Beleuchtung, Reifendruck sowie Öl-, Kühl- und Wischwasserstand sollten kontrolliert und die Ladung ordnungsgemäß gesichert werden. Eine ausgeruhte Fahrweise, eine sorgfältige Routenplanung sowie regelmäßige Pausen tragen zusätzlich zu einer sicheren Anreise bei. Während der Fahrt darf das Mobiltelefon ausschließlich mit einer zulässigen Freisprecheinrichtung genutzt werden. Bei Rastpausen gilt: Wertsachen nicht sichtbar im Fahrzeug zurücklassen.

Auch am Urlaubsort sollten Reisende aufmerksam bleiben. Besonders an stark frequentierten Orten wie Sehenswürdigkeiten, Innenstädten oder Stränden nutzen Taschendiebe das Gedränge aus. Wertsachen sollten daher möglichst nah am Körper getragen und nur so viel Bargeld mitgeführt werden, wie tatsächlich benötigt wird. Tickets und Ausflüge sollten ausschließlich bei seriösen Anbietern gebucht werden. Wer Dienstleistungen wie Taxifahrten oder Führungen in Anspruch nimmt, sollte den Preis möglichst vorab verbindlich vereinbaren.

Eine ausführliche Checkliste mit weiteren Tipps rund um Einbruchschutz, sichere Anreise und Sicherheit im Urlaub finden Sie auf unserer Internetseite: https://rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/sicherheitstipps-rund-um-ihren-urlaub

Die Polizei Rhein-Berg wünscht einen schönen und sicheren Urlaub.

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