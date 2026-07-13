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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin wird angefahren und schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer jugendlichen Fahrradfahrerin. Diese war gestern Abend (12.07.) mit einer Fußgängerin in Paffrath kollidiert.

Gegen 18:55 Uhr wollte eine 78-jährige Bergisch Gladbacherin aus ihrem Wohnhaus zu ihrem in der Straße Dählchen geparkten Auto gehen. Als sie auf die Straße trat, kollidierte sie mit einer jungen Fahrradfahrerin. Die Seniorin stürzte daraufhin. Die Fahrradfahrerin stieg sofort ab und kümmerte sich um die 78-Jährige. Die Seniorin sagte der jungen Fahrradfahrerin, dass sie weiterfahren könne und blieb auf der Straße sitzen. Nachdem die Fahrradfahrerin weg war, versuchte die Seniorin mit Hilfe ihrer Familie aufzustehen. Das gelang aufgrund ihrer Schmerzen jedoch nicht. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die junge Fahrradfahrerin war circa 15 Jahre alt, schlank und hatte mittellange, dunkelblonde Haare. Sie war mit einem grünen Mountain-Bike unterwegs.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es bittet die Fahrradfahrerin und die Eltern der Jugendlichen um einen Anruf unter der 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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