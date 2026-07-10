Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Overath (ots)

Ein Leverkusener ist gestern Abend (09.07.) in Immekeppel mit seinem Motorrad gestürzt. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 19:15 Uhr war der 47-jährige Motorradfahrer auf der Straße Leffelsend in Fahrtrichtung Hohkeppel unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde er verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Sein Motorrad wurde leicht beschädigt und nach der Unfallaufahme abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (bw)

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