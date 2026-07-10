Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rösrath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (09.07.) brachen unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Birkenweg ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster der Hochparterrewohnung Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden sowohl diese Wohnung, als auch das darüberliegende zweite Obergeschoss nach Wertgegenständen durchsucht.

Laut ersten Angaben der Hausbewohner wurden eine Uhr sowie ein Goldring entwendet. Der Gesamtwert wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung am Tatort. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

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