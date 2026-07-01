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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Bergisch Gladbach (ots)

Heute Nachmittag (01.07.), gegen 15:00 Uhr, ist es auf dem Refrather Weg zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß gekommen.

Ein Kastenwagen der Marke Renault war auf dem Refrather Weg in Richtung Bergisch Gladbach-Refrath unterwegs.

Aus bisher ungeklärten Gründen geriet ein 64-jähriger Leverkusener am Steuer des Renault Kangoo in den Gegenverkehr und touchierte dabei zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw der Marke Ford.

Die 51-jährige Bergisch Gladbacherin im Ford wurde dabei leicht verletzt, da der Außenspiegel abgerissen ist und in den Innenraum geschleudert wurde.

Anschließend kollidierte der Renault frontal mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke VW einer weiteren 51-jährigen Bergisch Gladbacherin.

Die Bergisch Gladbacherin im VW wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und im späteren Verlauf mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass nach Auskunft des eingesetzten Notarztes vor Ort für ihn Lebensgefahr besteht. Auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die weitere Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln angefordert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließende Bergungsarbeiten bleibt die Unfallstelle auch aktuell noch gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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