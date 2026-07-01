Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin fällt auf falschen Wasserwerker herein

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Vormittag (30.06.) ist es im Haus einer Seniorin in der Goldbornstraße zu einem Trickdiebstahl gekommen. Ein Mann hatte gegen 10:00 Uhr bei der Dame an der Haustür geklingelt. Unter dem Vorwand Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt zum Einfamilienhaus der Geschädigten. Erst als dieser das Haus verlassen hatte, bemerkte die Geschädigte den Verlust von mehreren hundert Euro Bargeld. Es ist zu vermuten, dass ein weiterer Täter das Haus unbemerkt betreten und das Wohnzimmer und das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht hatte.

Die alarmierte Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf.

Nach Angaben der Frau war der Täter männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, vermutlich Südländer, sprach akzentfreies Deutsch, hatte eine schlanke Figur und dunkle kurze Haare. Er trug einen "Blaumann" mit einem T-Shirt und hellen Trägern. Sein Auftreten soll sehr freundlich und er soll insgesamt sehr gepflegt gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise leiten Sie bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Kriminalpolizei weiter. (ct)

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