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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Senior wird nach Bankbesuch auf der Balkantrasse bestohlen

Wermelskirchen (ots)

Gestern Vormittag (30.06.), gegen circa 10:20 Uhr, ist ein 83-jähriger Remscheider im Bereich der Balkantrasse bestohlen worden.

Der Senior hatte kurz zuvor einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich bei einer Bankfiliale in der Berliner Straße abgehoben. Mit dem Bargeld in einem Briefumschlag machte er sich auf den Rückweg nach Hause.

Auf der Balkantrasse, in Höhe der Straße Am Wasserturm, näherte sich ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein Unbekannter, der ihm eine Jacke über den Kopf warf und den Umschlag aus der Innenseite seiner Weste entwendete. Anschließend floh der Täter mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte begab sich anschließend zurück zur Bank, von wo aus dann der Notruf erfolgt ist. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg ermittelt nun wegen des Verdachts eines Raubdelikts und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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