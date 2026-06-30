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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstelligen Bargeldbetrag

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Montag (29.06.) erschien ein 84-jähriger Leichlinger bei der Polizeiwache in Burscheid und erstattete Anzeige wegen Betruges. Er sei von falschen Bankmitarbeitern um einen vierstelligen Bargeldbetrag betrogen worden.

Nach seinen Angaben meldete sich gegen 09:00 Uhr ein vermeintlicher Bankmitarbeiter telefonisch und gab an, dass verdächtige Aktivitäten auf dem Bankkonto des Seniors festgestellt werden konnten. Der Anrufer verwickelte den 84-Jährigen in ein glaubhaft wirkendes Gespräch und versetzte ihn somit in einen emotionalen Ausnahmezustand. Während des Telefonates tätigte der Leichlinger insgesamt zwei Überweisungen auf ein unbekanntes Konto. Im Anschluss wurde das Telefonat beendet.

Der 84-Jährige meldete sich später noch einmal selbstständig bei seiner Bank, um sich nach seinem Konto zu erkundigen. Hier fiel der Betrug auf und der Leichlinger erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt wiederholt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Geben Sie niemals am Telefon persönliche Informationen heraus. Sehr oft geben sich die Betrüger als Bankmitarbeiter, Polizeibeamte, Richter oder Staatsanwälte aus. Dieser Personenkreis würde niemals sensible Daten am Telefon erfragen. Gewähren Sie dem Anrufer keinen Fernzugriff auf ihren PC und geben Sie niemals TAN-Nummern für Überweisungen preis. Übergeben Sie zudem keinesfalls Bargeld, Wertgegenstände, Schmuck oder Giro- und Kreditkarten an Unbekannte. Im Zweifelsfall ziehen Sie immer Angehörige oder andere Vertrauenspersonen hinzu und alarmieren Sie die Polizei.

Wenn Sie weitergehenden Beratungsbedarf haben, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 zur Verfügung. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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