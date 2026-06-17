PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Schulcontainer aufgebrochen

Odenthal (ots)

Unbekannte haben an und in Schulcontainern große Schäden verursacht. Sie hatten mehrere Türen aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gestern Morgen (16.06.), gegen 07:45 Uhr, rief der Hausmeister der Realschule die Polizei. Er meldete den Einbruch in Container, die sich auf einem Sportplatz an der Bergisch Gladbacher Straße befinden. Mehrere Außentüren und weitere Türen innerhalb der Container waren aufgebrochen worden. Ob dabei etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Beschädigungen an und in den Containern liegen schätzungsweise in einem mittleren vierstelligen Bereich.

Der Hausmeister gab an, die Container in einwandfreiem Zustand zuletzt am Montagnachmittag (15.06.) gegen 17:00 Uhr vorgefunden zu haben. Gegen 07:00 Uhr bemerkte er am nächsten Morgen die Schäden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste die Spurensicherung. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 08:21

    POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrecher nutzen dreistündige Abwesenheit

    Wermelskirchen (ots) - Gestern Abend (16.06.) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Flurstraße ein. Die Bewohner hatten das Haus gegen 18:00 Uhr verlassen und mussten bei ihrer Rückkehr um 21:00 Uhr feststellen, dass ein rückwärtig gelegenes Fenster aufgehebelt wurde. Im Erdgeschoss wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:06

    POL-RBK: Overath - Fahndung nach versuchtem Einbruch

    Overath (ots) - Nach einem Vorfall in der Nacht auf Sonntag (14.06.) ermittelt die Polizei. Im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in eine Firma, einer Verkehrsunfallflucht und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte fahndet die Polizei nach drei Männern und einem Pkw. Gegen 00:50 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Sie hatten zuvor vier verdächtige Personen dabei beobachtet, wie sie sich mit Taschenlampen auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren