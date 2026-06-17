Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Schulcontainer aufgebrochen

Odenthal (ots)

Unbekannte haben an und in Schulcontainern große Schäden verursacht. Sie hatten mehrere Türen aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gestern Morgen (16.06.), gegen 07:45 Uhr, rief der Hausmeister der Realschule die Polizei. Er meldete den Einbruch in Container, die sich auf einem Sportplatz an der Bergisch Gladbacher Straße befinden. Mehrere Außentüren und weitere Türen innerhalb der Container waren aufgebrochen worden. Ob dabei etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Beschädigungen an und in den Containern liegen schätzungsweise in einem mittleren vierstelligen Bereich.

Der Hausmeister gab an, die Container in einwandfreiem Zustand zuletzt am Montagnachmittag (15.06.) gegen 17:00 Uhr vorgefunden zu haben. Gegen 07:00 Uhr bemerkte er am nächsten Morgen die Schäden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste die Spurensicherung. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

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