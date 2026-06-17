Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrecher nutzen dreistündige Abwesenheit

Wermelskirchen (ots)

Gestern Abend (16.06.) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Flurstraße ein. Die Bewohner hatten das Haus gegen 18:00 Uhr verlassen und mussten bei ihrer Rückkehr um 21:00 Uhr feststellen, dass ein rückwärtig gelegenes Fenster aufgehebelt wurde.

Im Erdgeschoss wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Bewohner konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben zur Tatbeute machen. Eine Spurensicherung wurde bereits veranlasst.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Umkreis der Flurstraße beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

Sollten Sie Interesse an einem Beratungsgespräch zum Thema Einbruchschutz haben, können Sie sich jederzeit gerne an die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention wenden. In einem persönlichen oder telefonischen Gespräch erfahren Sie alles über die typischen Vorgehensweisen der Täter und wie Sie sich bestmöglich vor Einbrüchen schützen können. Erreichbar ist das Fachkommissariat sowohl per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de als auch unter der Rufnummer 02202 205-444. Bei Bedarf kann ein solcher Beratungstermin auch direkt bei Ihnen zuhause stattfinden. (ch)

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