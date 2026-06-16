Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Umfangreiche Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen

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Overath (ots)

Wer Alkohol trinkt, Drogen nimmt und sich dann trotzdem hinter das Steuer setzt, riskiert Leben. Gestern (17.06.) hat der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg den Straßenverkehr gezielt unter die Lupe genommen. Hintergrund: die europaweite Verkehrssicherheitsaktion "ROADPOL - Operation Alcohol & Drugs".

Zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr führte die Polizei umfassende Kontrollen auf der Hoffnungsthaler Straße durch. Vier Pkw-Fahrer waren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Zudem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt.

Ein Autofahrer aus Bergisch Gladbach wurde sogar auf frischer Tat ertappt. Sein Pkw verlor eine Flüssigkeit. Bei der anschließenden Kontrolle war die Ursache klar: Eine offene Bierflasche lag in der Seitenablage der Fahrertür. Der 62-Jährige war stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Seinen Führerschein musste er vor Ort abgeben.

Bei den Kontrollen wurde nicht nur gezielt nach Alkohol- und Drogenverstößen Ausschau gehalten. So fielen der Polizei unter anderem zehn Verkehrsteilnehmende auf, die während der Fahrt ein Handy genutzt hatten. Zwei weitere waren nicht angeschnallt. Zudem hatten zwei Lkw-Fahrer ihre Ladung nicht ausreichend genug gesichert.

Bei den Kontrollen war auch ein Rauschgiftspürhund im Einsatz. Er schlug jedoch bei keinem kontrollierten Fahrzeug an.

Insgesamt wurden im Rahmen des Sondereinsatzes 90 Fahrzeuge kontrolliert. Auch außerhalb solcher Sonderkontrollaktionen müssen Verkehrsteilnehmende jederzeit damit rechnen, von der Polizei überprüft und gegebenenfalls für Fehlverhalten sanktioniert zu werden. (bw)

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