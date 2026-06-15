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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fahndung nach versuchtem Einbruch

Overath (ots)

Nach einem Vorfall in der Nacht auf Sonntag (14.06.) ermittelt die Polizei. Im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in eine Firma, einer Verkehrsunfallflucht und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte fahndet die Polizei nach drei Männern und einem Pkw. Gegen 00:50 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Sie hatten zuvor vier verdächtige Personen dabei beobachtet, wie sie sich mit Taschenlampen auf einem Fußweg an der Umzäunung einer Firma in der Straße Alte Ziegelei aufhielten. Mehrere Streifenwagen der Polizei erreichten in kurzer Zeit den Tatort. Ein weiterer Streifenwagen fuhr in die Straße Am Auelterberg. Dort stand ein Pkw mit eingeschaltetem Abblendlicht. An dem Pkw standen zwei Männer und ein Fahrer befand sich im Fahrzeug. Der Pkw-Fahrer entzog sich einer Kontrolle durch Flucht, wobei er einen geparkten Pkw beschädigte und auf zwei Polizeibeamtinnen zufuhr, die dem Fahrzeug ausweichen konnten. Der Fahrer flüchtete mit dem Pkw in Richtung Oberauel.

Die beiden Personen, die sich am Pkw befunden hatten, liefen in ein angrenzendes Waldgebiet und wurden von der Polizei verfolgt. Im Wald verlor sich ihre Spur.

Die beiden flüchtigen Personen sind männlich, schlank, circa 20 bis 30 Jahre alt, zwischen 175 cm und 180 cm groß und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der beiden Männer trug ein helles Oberteil mit langen Ärmeln.

Bei dem Pkw handelt es sich um einem silbernen Van mit Kölner Städtekennung. Der Fahrer des Pkw war dunkel gekleidet. Auch er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, ist zwischen 20 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur.

Wer Hinweise zu dem Pkw oder den beiden geflüchteten Männern geben kann, wendet sich bitte umgehend an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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