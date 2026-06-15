Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 39-Jähriger nach Einbruch vorläufig festgenommen

Rösrath (ots)

In der Nacht zu Montag (15.06.) alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er einen Einbruch in ein Geschäftsgebäude in der Otto-Brenner-Straße festgestellt hatte. Vor Ort konnten die Beamten einen 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig festnehmen.

Der Zeuge rief gegen 00:20 Uhr die Polizei. Bei Eintreffen zeigte er den Beamten ein Handyvideo, auf dem der Einbruch deutlich zu erkennen war. Demnach schlug ein Mann die verglaste Eingangstür der Firma mit einem Werbeaufsteller ein und verschaffte sich so Zugang ins Innere. Die Polizisten konnten den Mann im Bürobereich des Geschäftes ergreifen und vorläufig festnehmen. Bei dem 39-Jährigen fanden die Beamten zudem einen Rucksack, indem sich diverse Gegenstände aus dem Verkaufsraum der Firma befanden. Gegenüber den Polizisten gab der Beschuldigte an, er sei in das Geschäft eingebrochen, um ein Auto zu stehlen.

Die Polizisten brachten den 39-Jährigen zu einer nahegelegenen Polizeiwache und veranlassten eine Spurensicherung am Tatort. Auf den Beschuldigten kommt nun eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zu. (ch)

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